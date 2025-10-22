Президента Аргентины вызвали в Конгресс из-за скандала с криптовалютой

Парламентская спецкомиссия также одобрила предложение обратиться к правоохранительным органам, чтобы "обеспечить явку" сестры президента Карины Милей, занимающей пост секретаря канцелярии главы государства

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 октября. /ТАСС/. Парламентская спецкомиссия вызвала для дачи показаний президента Аргентины Хавьера Милея в связи с расследованием скандала вокруг криптовалюты $LIBRA. Об этом сообщил депутат от оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Максимилиано Ферраро.

"Во время сегодняшнего заседания были приняты новые важные для расследования решения: вызвать президента республики, чтобы он уточнил или расширил свои публичные заявления о $LIBRA в связи с выявленными несоответствиями между его словами и информацией, переданной платформой Ripio о покупателях и пострадавших в стране", - написал он в X.

На запрос парламентариев криптоплатформа Ripio сообщила, что 1 329 жителей Аргентины и 29 иностранцев воспользовались ее услугами для приобретения $LIBRA. Милей же утверждал, что среди тех, кто купил криптоактив, практически не было аргентинцев.

Комиссия также одобрила предложение обратиться к правоохранительным органам, чтобы "обеспечить явку" сестры президента Карины Милей, занимающей пост секретаря канцелярии главы государства. Ее вызвали в Конгресс еще в начале сентября, однако чиновница не подчинилась решению парламентариев. Кроме того, законодатели запросили информацию о криптовалютных кошельках Хавьера Милея и его сестры, а также еще нескольких публичных лиц из их окружения.

14 февраля Милей опубликовал на своей странице в X информацию о проекте, который якобы был призван содействовать привлечению инвестиций в малый бизнес Аргентины путем использования криптовалюты $LIBRA. После публикации президента стоимость криптовалюты, которая была запущена одновременно с сообщением, выросла до $5, а затем упала ниже $1. Небольшая группа держателей криптовалюты смогла заработать на скачке миллионы долларов.

После публикации оппозиция стала обвинять президента в различных преступлениях, в том числе халатности, отмывании средств и деятельности, несовместимой с должностью госслужащего.