Le Soir: в НАТО растут разногласия на фоне расследований о возможной коррупции

Руководитель Агентства альянса по обеспечению и закупкам Стейси Каммингс предупредила о предположительном выявлении новых случаев "крупномасштабного" мошенничества

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Внутренние противоречия усиливаются в Агентстве НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) на фоне расследований о предполагаемых коррупционных нарушениях. Об этом пишет газета Le Soir.

По ее данным, руководитель управления Стейси Каммингс 17 октября предупредила государства - члены альянса о возможном выявлении новых случаев "крупномасштабного" мошенничества. Как напоминает издание, агентство, базирующееся в Люксембурге, обеспечивает логистическую поддержку НАТО и союзников и служит центральным органом по закупкам оружия, боеприпасов и других материалов. В 2024 году NSPA управляла контрактами на сумму €7,4 млрд. Ожидается, что к концу 2025 финансового года эта сумма составит €9,5 млрд, отмечает Le Soir.

Согласно ее информации, ранее директор по персоналу агентства Женевьева Машен направила письмо генсеку альянса Марку Рютте, указав на возможные злоупотребления и повторяющиеся фамилии в расследуемых делах. Она утверждала, что руководство NSPA препятствовало внутренним проверкам. После этого Машен была отстранена от должности, а ее контракт было решено не продлевать. Как пишет газета, это не единственный контракт, который не был продлен.

В мае полиция Бельгии задержала двух подозреваемых по делу о коррупции при военных закупках НАТО. Эти задержания стали частью международного расследования при содействии Евроюста, которое проводится на территории Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Испании. В списке обвинений - разглашение конфиденциальной информации о тендерах на военные контракты, размещаемые NSPA. Эту информацию подозреваемые передавали военным подрядчикам альянса. Бельгийская прокуратура отметила, что в деле могут быть замешаны несколько служащих агентства, и подчеркнула, что структуры НАТО "сотрудничают со следствием".

Информацию подтвердила и пресс-служба НАТО, которая сообщила, что организация "тесно работает со следствием", которое "установило и задержало несколько подозреваемых в разных странах НАТО".