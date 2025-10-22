Литва обсуждает возможность закрытия границы с Белоруссией

Советник литовского президента Дейвидас Матуленис отметил, что поводом послужил инцидент с массовым проникновением в воздушное пространство метеорологических зондов с сигаретной контрабандой

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 22 октября. /ТАСС/. Литва из-за инцидента с массовым проникновением в воздушное пространство угрожавших безопасности полетов метеорологических зондов с сигаретной контрабандой обсуждает возможность закрытия границы с Белоруссией. Об этом в эфире национального радио LRT заявил советник президента Дейвидас Матуленис.

"Считаем, что наши ответственные представители, МИД должны обратиться к более жестким действиям в общении с белорусскими властями и подчеркнуть: если подобное будет повторяться, мы можем на более длительное время вообще закрыть границу с Белоруссией", - сказал он.

По данным национального центра управления кризисами, в воздушном пространстве Литвы примерно с 23:00 (совпадает с мск) вторника были зафиксированы несколько десятков метеозондов, которые используют организаторы сигаретной контрабанды для ее переправки из Белоруссии в Литву.

Ответственные службы Литвы обнаружили на земле в пяти районах несколько зондов с 7 тыс. пачек сигарет. Один человек задержан. Литовские власти приняли решение закрыть контрольно-пропускные пункты Медининкай и Шальчининкай на границе с Белоруссией. Действующим пока остается железнодорожный пункт в Кене.