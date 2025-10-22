Politico: Макрон из "визионера единой Европы" превратился в зануду

Собеседники издания отметили, что политическая нестабильности во Франции сказывается на ее влиянии в ЕС даже безотносительно к роли Эмманюэля Макрона

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Aurelien Morissard, Pool

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон из-за внутриполитических проблем превратился из идеолога единой Европы в "зануду, отравляющего общее веселье". С такой оценкой выступает издание Politico.

В преддверии саммита Евросоюза, который начнется в Брюсселе в четверг, журналисты опросили десяток дипломатов и чиновников из разных стран блока. Они едины во мнении, что внутриполитические проблемы Макрона и его сосредоточенность на своем политическом наследии превратили его "из двигателя в тормоз прогресса". "Эта версия Макрона полностью сконцентрирована на внутренних проблемах. Он более не лидер Европы, каким мы его знали", - сказал неназванный европейский дипломат.

Издание отмечает, что Макрон за последнее время отверг целый ряд инициатив, выдвинутых в рамках ЕС - создание "стены дронов" для обеспечения безопасности воздушного пространства на востоке блока, упрощение процесса принятия новых членов, призывы к более строгому соблюдению экологических норм в международной кооперации. Макрон с осторожностью, а иногда и с раздражением реагирует на такие инициативы, поскольку опасается, что они вызовут негативную реакцию французской общественности.

Это контрастирует с тем, какие идеи Макрон продвигал в начале своей работы на посту президента. Еще в 2017 году, когда Макрон впервые занял этот пост, он заявлял о необходимости добиваться стратегической автономии для Европы как в экономике, так и в вопросах безопасности. Эти призывы прозвучали в первые месяцы первого президентского срока Дональда Трампа и не сразу нашли понимание среди его европейских коллег. Сейчас о стратегической автономии говорят и руководство ЕС, и лидеры стран-членов, тогда как Макрона занимает лишь проблема его политического наследия во Франции, пишет издание.

Неназванный соратник Макрона во Франции пояснил, что у президента недостаточно политического капитала для реализации собственных амбиций, особенно тех, которые дают возможность таким правым политикам, как Марин Ле Пен, наращивать свою популярность. "Это неподходящий момент, крайне правые просто дышат нам в спину. Любые разговоры о присоединении (к ЕС - прим. ТАСС) Албании, Черногории - это подарок для Ле Пен", - пояснил он, добавив, что присоединение Украины моментально приведет к протестам французских фермеров.

Собеседники издания также отметили, что политическая нестабильности во Франции сказывается на ее влиянии в ЕС даже безотносительно к роли Макрона. Во Франции за последние два года сменилось пять премьер-министров. "Если у вас полтора года нет дееспособного правительства, то у вас будет меньше влияния на процесс принятия решений [в ЕС]", - сказал неназванный европейский дипломат. Даже если Макрону удастся выйти из политического кризиса, в ЕС сомневаются, что он сможет вновь взять на себя лидирующую роль в объединении. Некоторые дипломаты уже говорят о нем в прошедшем времени, хотя он будет оставаться президентом Франции до 2027 года, подытоживает издание.