На белорусско-литовской границе возобновилось движение транспорта

По информации Государственного пограничного комитета Белоруссии, оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Движение транспортных средств на белорусско-литовской границе после временного закрытия Вильнюсом пунктов пропуска возобновилось. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"В ночь с 21 на 22 октября без предварительного уведомления литовская сторона временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в международных автодорожных пунктах пропуска с 02:10 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) "Шальчининкай" (с белорусской стороны - "Бенякони") и с 02:50 "Мядининкай" ("Каменный Лог"). По состоянию на 09:00 движение возобновлено", - говорится в тексте.

По данным ведомства, оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд. "Очереди перед указанными пунктами пропуска на выезд из Республики Беларусь увеличились незначительно и составляют по легковому транспорту всего 40 автомобилей, по грузовому - 1 510 большегрузов, автобусов - 3", - уточнили в пресс-службе.

Такую информацию подтвердили в Государственном таможенном комитете Белоруссии. "Литовские контролирующие службы возобновили движение транспорта через белорусско-литовскую границу", - рассказали в ведомстве.

На границе Белоруссии и Литвы имеются шесть автодорожных пунктов пропуска, при этом функционируют только два из них - "Шальчининкай" и "Мядининкай". Остальные четыре не работают по инициативе литовской стороны.

По данным национального центра управления кризисами Литвы, в воздушном пространстве страны примерно с 23:00 (совпадает с мск) вторника были зафиксированы несколько десятков метеозондов, которые используют организаторы сигаретной контрабанды для ее переправки из Белоруссии в Литву.

Ответственные службы Литвы обнаружили на земле в пяти районах несколько зондов с 7 тыс. пачек сигарет. Один человек задержан. В связи с этим литовские власти приняли решение закрыть контрольно-пропускные пункты "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Белоруссией. Действующим оставался железнодорожный пункт в Кене.