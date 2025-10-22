Габбард возглавила группу по расследованию работы администрации Байдена

Директор Национальной разведки США назвала целью группы разоблачение "массового и опасного использования" администрацией американского экс-президента правительственных органов "в качестве оружия"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард возглавила специальную Межведомственную рабочую группу по вепонизации (IWWG), официальная цель которой заключается в разоблачении "массового и опасного использования" администрацией экс-президента США Джо Байдена правительственных органов "в качестве оружия".

"Американский народ сделал четкий выбор, избрав президента [Дональда] Трампа, - остановить администрацию Байдена, которая активно и опасным образом использовала государственные учреждения в качестве оружия против американского народа и Конституции. Я создала эту рабочую группу, чтобы начать важную работу по межведомственной координации под руководством президента Трампа и обеспечить подочетность [госорганов]", - заявила Габбард телеканалу Fox News Digital.

Помимо офиса директора Нацразведки США в межведомственную группу также вошли высокопоставленные руководители Федерального бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Министерства юстиции США и других государственных органов.

Министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила Fox News Digital, что считает органы юстиции при Байдене ответственными за "преследование президента Трампа и всех его приближенных", консервативных политических активистов и сторонников консервативных политических взглядов. "При президенте Трампе мы каждый день работаем вместе с нашими партнерами, чтобы положить конец использованию [государства как] оружия", - добавила Бонди. Директор ФБР Кэш Пател также заявил телеканалу, что цель работы группы состоит в "восстановлении равного правосудия для всех".

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники о существовании в администрации Трампа межведомственной группы из представителей ФБР, ЦРУ, Минюста США и других государственных органов, цель которой заключается в правовой борьбе с политическими противниками действующего американского лидера и его идейных сторонников.