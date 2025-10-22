США поймали одного из лидеров наркокартеля "Синалоа"

Речь идет о Леонарде Даниэле Мартинесе Вере, известном как "Эль Пато"

Директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент © AP Photo/ Jenny Kane

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Директор Национального контртеррористического центра (NCTC) США Джо Кент сообщил о задержании одного из лидеров крупного мексиканского наркокартеля "Синалоа" Леонарда Даниэля Мартинеса Веры, известного как "Эль Пато".

"Центр предоставил важнейшую тактическую информацию американским и мексиканским правоохранительным органам для ареста одного из его главарей", - указал Кент.

По его словам, преступник был задержан мексиканскими силами правопорядка в городе Сьюдад-Хуарес. Во время операции по его поимке он попытался скрыться. По данным NCTC, "Эль Пато" несет ответственность за руководство крупными операциями по обороту наркотиков картеля "Синалоа", а также за похищения и убийства людей. Работа по установлению местоположения преступника длилась порядка девяти месяцев.

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий внести наркокартели в список иностранных террористических организаций. Картель "Синалоа" был также признан в США террористической организацией. Как указано на сайте Госдепартамента, "Синалоа" является "одним из самых могущественных наркокартелей в мире" и "одним из крупнейших производителей и поставщиков фентанила и других запрещенных наркотиков в США".