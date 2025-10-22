DPA: Меркель не пригласили на прием по случаю дня рождения Мерца

Агентство отмечает, что отношения между политиками на протяжении долгого времени, особенно в годы канцлерства Ангелы Меркель, были напряженными

Редакция сайта ТАСС

Ангела Меркель © Michael Kappeler/ DPA via AP, Pool

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не получила приглашение на прием по случаю дня рождения нынешнего главы правительства ФРГ Фридриха Мерца. Об этом пишет агентство DPA.

Мерц 11 ноября отмечает день рождения, ему исполнится 70 лет, и он станет самым старым действующим канцлером Германии со времен Конрада Аденауэра, который ушел с поста в 1963 году в возрасте 87 лет. Парламентская фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов устроит торжественный прием в Бундестаге, будут приглашены около 300 гостей, среди них депутаты и главы регионов Германии из рядов консервативного блока. "К нам такое приглашение не поступало. В любом случае участие экс-канцлера было бы невозможным, поскольку она отправится в зарубежную поездку", - сказала агентству представитель Меркель.

По данным агентства, часть приглашений уже разослана, но этот процесс еще не завершен. Будет ли Меркель все же приглашена на празднование, остается неясным. Агентство напоминает, что отношения Меркель и Мерца на протяжении долгого времени, особенно в годы канцлерства первой, были напряженными. Мерц проиграл Меркель борьбу в партии за лидерство, в результате он на долгие годы ушел в частный бизнес, а вернулся к активной партийной работе только после того, как в 2018 году его бывшая соперница анонсировала уход с поста главы правительства.

В июле 2024 года, когда Мерц еще не был канцлером, Меркель пригласила его на празднование своего 70-летнего юбилея. Тогда он в своей речи поблагодарил бывшего канцлера за ее работу на посту и выразил надежду, что она всегда останется "благосклонна к ХДС". Тогда это рассматривали как примирение бывших противников. Сейчас же ХДС значительно дистанциировалась от наследия Меркель, в парламентской фракции ее поклонников немного, пишет агентство.

Даже после "примирения" Меркель продолжала критиковать Мерца, когда он еще до победы на выборах в феврале продвигал ужесточение миграционной политики, голосуя в Бундестаге совместно с партией "Альтернатива для Германии". Единственной похвалой, которой экс-канцлер удостоила своего соратника по партии, стали ее слова в токшоу издания Spiegel в конце сентября, где Меркель позитивно охарактеризовала внешнюю политику Мерца в первые месяцы его пребывания на посту канцлера.