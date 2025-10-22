Число нелегалов во Франции оценили в 700 тыс.

Министр внутренних дел республики Лоран Нуньес заверил, что государство активно борется с нелегальной миграцией

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Минимум 700 тыс. нелегальных мигрантов могут находиться на территории Франции. Такие оценки привел в эфире телеканала CNews министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

"Если мы возьмем [за основу] данные о предоставляемой государственной медицинской помощи, то получим, что количество нелегальных иностранцев в нашей стране составляет 700 000 человек, - сказал он. - Это оценки. Точного числа мы не знаем".

Он заверил, что Франция активно борется "с нелегальной миграцией". "Это важные и сложные вопросы, которые также затрагивают наших европейских партнеров и обсуждаются на европейском уровне", - отметил Нуньес.

В ноябре 2024 года газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на службу государственной медицинской помощи сообщила, что число нелегальных мигрантов во Франции выросло на 73% с 2012 по 2022 год.