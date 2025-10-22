Китай ответил на слова Трампа о нежелании Пекина взять Тайвань силой

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь напомнила, что тайваньский вопрос - "исключительно внутреннее дело китайского народа"

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Материковый Китай очистит Тайвань от сепаратистских элементов. Об этом заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, комментируя слова президента США Дональда Трампа о "нежелании" китайской стороны взять остров силой.

"Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, проявлять максимальную искренность и прилагать все усилия ради перспективы мирного воссоединения, - подчеркнула она на брифинге, комментируя слова американского лидера. - В то же время мы абсолютно не оставим места для сепаратистской деятельности сторонников так называемой независимости Тайваня, в какой бы то ни было форме".

Официальный представитель напомнила, что решение тайваньского вопроса - "исключительно внутреннее дело китайского народа". Она уточнила, что провокационные действия правящей на острове Демократической прогрессивной партии и ее попытки опереться на внешние силы, чтобы обособиться от материкового Китая, - это "наибольшая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе".

Ранее Трамп выразил мнение, что Пекин не желает атаковать Тайвань и будет ладить с Вашингтоном по тайваньскому вопросу. Американский лидер сослался на "лучшие вооружения", из-за которых с США "никто не станет шутить".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.