Финский политик Мема призвал признать новые границы России

Армандо Мема привел в пример Косово и заявил о необходимости отказаться от двойных стандартов
08:10

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Финский политик Армандо Мема призвал признать новые границы России и отказаться от двойных стандартов в вопросах принятия изменений на карте.

"Границы можно переопределить, если это приведет к миру. Хорошим примером тут выступает Косово. Наше лицемерие состоит в том, что мы можем принять новые границы Косово, но если Россия <...> защищает русскоязычное население, то мы этого принять не можем. Нам следует признать новые границы новых регионов России так же, как мы делали с Косово", - написал он в социальной сети X.

