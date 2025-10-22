El País: в ЕС недовольны приостановкой обсуждения санкций против Израиля

Решение глав МИД Евросоюза пока не задействовать рестрикции вызвало недовольство в некоторых странах сообщества

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 22 октября. /ТАСС/. Некоторые государства - члены Евросоюза оказались недовольны приостановкой обсуждения темы о возможном введении санкций в отношении Израиля. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на источники.

По ее версии, министры иностранных дел сообщества на встрече 20 октября приняли решение пока не задействовать подобные меры, что вызвало недовольство в некоторых странах. Главы МИД тогда обсудили, каким образом Евросоюз может внести свой вклад в реализацию плана по прекращению конфликта в секторе Газа, представленного президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на то, что страны ЕС не играли значительной роли в его разработке, они приветствовали этот план и теперь анализируют, как поддержать его и оказать влияние как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В сентябре Еврокомиссия предложила принять комплекс мер в отношении Израиля в связи с его действиями в секторе Газа. В рамках пакета предлагалось приостановить действие некоторых торговых положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, в частности лишить израильские товары преференциального доступа на европейский рынок. Позже страны Евросоюза фактически приостановили обсуждение возможных санкций против Израиля после появления плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявлял, что Мадрид выступает за сохранение мер ЕС в отношении Израиля.

9 октября Трамп объявил, что представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября. Позднее обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.