Зеленский подписал закон об отправке моряков на украинские корабли в портах НАТО

Документ дает возможность направить подразделения ВСУ в Турцию и Великобританию

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал закон "Об одобрении указа "О направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства", следует из карточки документа на сайте Рады.

Законопроект был внесен в Раду 22 сентября, его инициатором выступил Зеленский. 9 октября Рада одобрила принятие закона. Он дает возможность направить подразделения ВСУ в Турцию и Великобританию. Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что этот закон необходим, чтобы украинские подразделения получили сложную военную технику и ее осваивали.

Как следует из текста документа, теперь Украина может отправить в Турцию на корвет ВМС "Гетман Иван Мазепа" 106 военнослужащих, в Великобританию на противоминный корабль "Черкассы" - 39 военнослужащих, на противоминный корабль "Чернигов" - 39 военнослужащих, на противоминный корабль "Мариуполь" - 39 военнослужащих, на противоминный корабль "Мелитополь" - 39 военнослужащих, на противоминный корабль "Геническ" - 39 военнослужащих и для управления дивизиона противоминных кораблей флотилии - 20 военнослужащих.

Рада приняла закон о возможности отправки контингента ВСУ на территорию других государств в феврале 2025 года, в марте документ подписал Зеленский. В период действия военного положения подразделения ВСУ могут направляться в другие государства и находиться на территории таких государств "с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности".