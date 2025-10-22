Miami Herald: США тайно депортировали сотни кубинцев в Мексику

В частности, из страны были отправлены осужденные за сбыт наркотиков, бандитизм и насилие по отношению к несовершеннолетним

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов депортировали сотни кубинцев и других иммигрантов с криминальным прошлым в Мексику, публично не информируя об этом. Об этом сообщила газета Miami Herald со ссылкой на источники.

По информации издания, Куба продолжает принимать авиарейсы с некоторыми депортируемыми из США мигрантами. Однако в страну, в частности, не допускают осужденных за сбыт наркотиков, бандитизм и насилие по отношению к несовершеннолетним. В результате кубинские иммигранты не могут вернуться на родину и легально остаться в США.

Мигрантов американские власти отправляли в Мексику на автобусах. Им говорили, что они могут либо выйти из автобуса в этой стране, либо их депортируют в Африку. Некоторым депортированным не сообщили, куда их везут, других мексиканские власти оставили у границы с Гватемалой и сказали им "двигаться на юг".

Как отмечает издание, точное число депортированных в Мексику из США мигрантов неизвестно. Только в одном из приютов в Мексике проживают 350 кубинцев, которые были долгое время резидентами Соединенных Штатов. В июле президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что с начала президентского срока Дональда Трампа Мексика приняла более 6,5 тыс. депортированных из третьих стран.

В Министерстве внутренней безопасности США не ответили на вопрос газеты, было ли заключено специальное соглашение с Мексикой о депортации. Представитель ведомства Триша Маклафлин сообщила, что администрация "не позволяет нелегальным иммигрантам, совершившим преступления, бессрочно оставаться в США". По ее словам, американские власти оставляют за собой право отправить нелегальных мигрантов "в Центр содержания террористов в Сальвадоре, а также в Эсватини, Гану, Южный Судан и любую другую страну".

Ранее Трамп заявил, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Президент США неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.