Израиль заявил о ликвидации в Ливане командира взвода спецназа "Хезболлах"

В ЦАХАЛ сообщили, что операция прошла в районе Айн-Каны на юге страны

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильская армия ликвидировала на юге Ливана командира взвода сил специального назначения "Радван" шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля уничтожила в районе Айн-Каны [на юге Ливана] командира взвода сил «Радван" Иссу Кербелу», - говорится в заявлении. По данным армейской пресс-службы, ликвидированный занимался "поставками оружия в Ливан" и "подготовкой террористических атак против Израиля". Подобную деятельность в ведомстве назвали "нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня.

В армейской пресс-службе заверили, что "Армия обороны Израиля продолжит операции по устранению любой угрозы" еврейскому государству.