Партия Санду единолично сформировала большинство в парламенте

Остальные депутаты заявили об уходе в оппозицию к этой партии, отметила руководитель фракции Дойна Герман

Президент Республики Молдова Майя Санду © AP Photo/ Aurel Obreja

КИШИНЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Учрежденная президентом страны Майей Санду Партия действия и солидарности заявила о формировании большинства в новом парламенте Молдавии.

"Объявляем о формировании парламентского большинства в парламенте XII созыва депутатами парламентской фракции Партии действия и солидарности, состоящей из 55 депутатов", - заявила руководитель фракции Дойна Герман.

На учредительном заседании были сформированы шесть фракций, среди которых также фракции Партии социалистов Республики Молдова из 17 депутатов, Партии коммунистов Республики Молдова (8 депутатов), блока "Альтернатива" (8 депутатов), "Нашей партии" (6 депутатов), "Демократия дома" (6 депутатов). Руководитель партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил, что остается независимым депутатом. Все они заявили, что будут в оппозиции к ПДС.

От этих выборов были отстранены крупный блок оппозиционных партий "Победа" и ряд других партий. По итогам выборов оппозиция обвинила власти в фальсификациях. Нарушения касались использования административного ресурса, незаконной агитации, правил финансирования и организации выборов. Использование административного ресурса также отметили наблюдатели от ОБСЕ. Однако молдавские суды сочли, что нарушения не могли существенно повлиять на результаты выборов.