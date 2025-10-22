Спикер парламента Грузии обвинил ЕС в поддержке террористов в стране

Шалва Папуашвили отметил, что европейские дипломаты должны строить мосты, а не стены между странами

Редакция сайта ТАСС

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили © Anadolu via Reuters Connect

ТБИЛИСИ, 22 октября. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Брюссель в поддержке террористов, устраивающих беспорядки в стране.

"То, что избранный Брюсселем антигрузинский путь привел к поддержке террористов, давно было очевидно. Мы должны трезво смотреть на эту реальность", - написал Папуашвили в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

Папуашвили опубликовал видео, на котором один из участников протеста в конце прошлого года, отбывающий наказание Звиад Цецхладзе, рассказывает о том, как нужно противостоять силовикам в Тбилиси. В видео, которое было записано 30 ноября 2024, когда в Тбилиси проходили масштабные акции протеста, Цецхладзе приводит пример украинского майдана и рассказывает о том, какими средствами нужно атаковать силовиков у здания парламента.

"Вчера мы узнали, что за несколько дней до попытки свержения власти (4 октября текущего года - прим. ТАСС), посол Евросоюза написал письмо поддержки в тюрьму одному из организаторов насилия после прошлогодних выборов Звиаду Цецхладзе", - написал Папуашвили.

Как отметил Папуашвили, ранее он говорил о том, что дипломаты должны строить мосты, а не стены между странами, имея в виду посла Германии Петера Фишера, который был отозван для консультаций в Берлин. "Как выяснилось, некоторые [дипломаты] могут делать и то и другое, только стену строят грузинскому народу, а мост - террористам и участникам насилия", - отметил Папуашвили, подразумевая посла ЕС в Грузии Павла Герчинского.

В конце ноября - начале декабря 2024 года в Тбилиси прошли масштабные акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил 28 ноября, что страна замораживает процесс открытия переговоров с ЕС. Протесты сопровождались ежедневным противостоянием с силовиками, которые применяли спецсредства для разгона демонстрантов. Многих участников беспорядка задержали. 4 октября текущего года оппозиция организовала акцию протеста с заявленной целью свержения власти. Участники акции попытались штурмовать дворец президента, снесли ворота резиденции, но спецназ предотвратил их проникновение в здание.