Глава МИД Казахстана придает особое значение первому визиту в Россию

Ермек Кошербаев отметил символизм того, что в этот день исполнилось 33 года с установления дипломатических отношений двух стран

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в ходе переговоров с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым заявил, что придает особое значение первому официальному визиту в Россию после назначения министром.

"Этот визит имеет особое значение, поскольку является моим первым официальным визитом после назначения. И я вдвойне ценю возможность возобновить личное взаимодействие, которое сложилось у меня в период моей работы в Москве в качестве посла Казахстана", - сказал Кошербаев.

Он отметил символизм того, что в этот день исполнилось 33 года с установления дипломатических отношений двух стран.

Глава МИД Казахстана подчеркнул, что рассчитывает на то, что доверительные дружеские отношения, которые ранее у него сложились с представителями МИД РФ и руководителями государственных ведомств, будут продолжены. "Все это будет способствовать укреплению того конструктивного диалога, который сложился между нашими государствами", - пояснил он.

Кошербаев находится в России с официальным визитом. Он проходит в преддверии намеченного на 12 ноября государственного визита в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.