OE24: канцлеру Австрии проведут операцию из-за болей в спине

После выписки Кристиан Штокер некоторое время будет работать из дома

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

ВЕНА, 22 октября. /ТАСС/. Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер перенесет плановую операцию в связи с болями в области спины.

Как сообщил телеканал OE24, операцию проведут во время осенних каникул 27-31 октября, приуроченных национальному празднику - Дню нейтралитета. Уточняется, что глава кабмина "уже давно жалуется на боли в спине". В связи с этим врачи рекомендовали плановое медицинское вмешательство.

После выписки из стационара канцлер некоторое время будет работать из дома. Его публичные обязанности при необходимости будут исполнять вице-канцлер Андреас Баблер или статс-секретарь Ведомства федерального канцлера Александер Прёлль.