Axios: Пентагон ввел ограничения на взаимодействие сотрудников с Конгрессом

Все обращения от членов Конгресса должны направляться в офис помощника главы Пентагона по законодательным вопросам, отмечает портал

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет предписал своим сотрудникам получать разрешение на контакты с представителями Конгресса. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на документ.

"Несанкционированные контакты с Конгрессом сотрудников Военного министерства, какими бы благими намерениями они ни руководствовались, могут подорвать приоритеты ведомства, необходимые для достижения целей в области законодательства", - говорится в документе, датированном 15 октября.

Согласно новым правилам, все обращения от членов Конгресса должны направляться в офис помощника главы Пентагона по законодательным вопросам. В течение 90 дней будет проведен комплексный анализ взаимодействия с законодателями и представлен отчет с предложениями по оптимизации этих процессов.

Как отмечает портал, эти меры могут еще больше ограничить надзор за деятельностью Пентагона на фоне беспрецедентных утечек информации и кадровых изменений в этом году. Новые правила стали частью комплекса мер по предотвращению раскрытия гостайны, включая введение обязательных проверок на полиграфе для сотрудников и отзыв аккредитации у ряда СМИ.