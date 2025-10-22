МИД Казахстана: доверительные контакты между Токаевым и Путиным играют ключевую роль
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Регулярный диалог и доверительные контакты между лидерами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и России Владимиром Путиным играют ключевую роль в развитии двусторонних отношений, заявил глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
"Доверительные контакты между лидерами наших государств <...> играют ключевую роль в развитии двусторонних связей, регулярный диалог на высшем уровне задает политическую динамику всему комплексу сотрудничества между нашими государствами и обеспечивает последовательное продвижение совместных инициатив", - сказал Кошербаев.
Страны связаны стратегическим партнерством и союзничеством, основанным на многолетних традициях дружбы и взаимопонимания, подчеркнул глава МИД республики.
Визит Кошербаева проходит в преддверии намеченного на 12 ноября государственного визита в Россию Токаева.