Сийярто раскритиковал Сикорского за угрозы Путину

Глава МИД Польши ранее заявил о возможном задержании самолета президента России по решению Международного уголовного суда

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Владислав Ногай/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подверг критике высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможном задержании самолета президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС).

"Не о том ли независимом суде говорит Сикорский, который по указу [премьер-министра Польши Дональда] Туска отказался выдать террориста, взорвавшего газопровод "Северный поток - 2", - написал Сийярто в X. Таким образом он отреагировал на слова Сикорского о том, что Польша не может гарантировать, что "независимый суд не обязал бы польское правительство задержать самолет с Владимиром Путиным на борту".

Ранее Сийярто заявил, что власти Венгрии не будут исполнять решения МУС в отношении Путина, если он прибудет в Будапешт для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

17 октября агентство PAP сообщило о том, что Окружной суд Варшавы принял решение отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", и отменил решение о его заключении под стражу. 7 октября Туск заявлял, что выдача украинца Германии не лежит в сфере национальных интересов Варшавы, однако решение остается за органами правосудия.