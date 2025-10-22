Фицо намерен поднять вопрос поддержки ЕС встречи Трампа и Путина в Будапеште

Европейские лидеры, по словам премьер-министра Словакии, должны на Евросовете констатировать, что желают мира на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо © Артем Геодакян/ ТАСС

БРАТИСЛАВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен на начинающемся в четверг заседании Евросовета поднять вопрос о необходимости поддержки Евросоюзом встречи президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина в Будапеште. Об этом, как сообщает информационное агентство TASR, глава правительства заявил депутатам - членам комитета по европейским делам парламента республики.

"Я поставлю на Евросовете вопрос: правильно ли нам идти путем [принятия против РФ санкционных] пакетов и жестких заявлений [по отношению к РФ], если мы хотим, чтобы состоялся саммит в Будапеште", - привело агентство слова Фицо. ЕС, как отметил он, сам не знает, чего хочет.

Европейские лидеры, по словам премьера, должны на Евросовете констатировать, что желают мира на Украине. "На [заседании] Евросовета я буду выступать в духе полной поддержки этого саммита [в Будапеште], - сказал Фицо. - Целью ЕС не может быть закрыть [от контактов с иными лидерами президента РФ Владимира] Путина, а усадить [их] всех за один стол переговоров".

Премьер отметил, что завершить конфликт не удастся без территориальных уступок со стороны Киева. "Мир без передачи Украиной части территории невозможен, - сказал Фицо. - Это реальность".