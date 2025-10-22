Вэнс предупредил о трудностях с разоружением ХАМАС и восстановлением Газы

Американский вице-президент сообщил, что соглашение по урегулированию ближневосточного конфликта может открыть для Израиля путь к созданию масштабных союзов на Ближнем Востоке

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты столкнутся с трудностями во время урегулирования ближневосточного конфликта в вопросах разоружения радикального палестинского движения ХАМАС и восстановления сектора Газа. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

"Перед нами стоит очень, очень сложная задача, которая заключается в разоружении ХАМАС, но и при этом в восстановлении Газы, чтобы сделать жизнь жителей Газы лучше, а также обеспечить, чтобы ХАМАС больше не представлял угрозу для наших друзей в Израиле", - сказал вице-президент.

По его словам, соглашение по урегулированию ближневосточного конфликта может открыть для еврейского государства путь к созданию значимых масштабных союзов на Ближнем Востоке. Как подчеркнул Вэнс, перемирие в секторе Газа станет "ключевым элементом для реализации Авраамовых соглашений" о нормализации отношений арабских государств с Израилем. Такая ситуация, продолжил он, "может привести к созданию на Ближнем Востоке прочной и устойчивой структуры альянсов".

Вэнс также встретился 22 октября с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Договоренность о прекращении огня в анклаве вступила в силу 10 октября.