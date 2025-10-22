Globo: Лула да Силва и Трамп встретятся 26 октября

Двустороння встреча президентов Бразилии и США состоится в Малайзии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 октября. /ТАСС/. Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу 26 октября в Малайзии. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на помощников бразильского лидера.

По их словам, встреча пройдет в день открытия саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который примет Малайзия. После переговоров с Трампом у президента Бразилии запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

До саммита АСЕАН Лула да Силва также совершит государственный визит в Индонезию.

В начале октября лидеры Бразилии и США уже провели телефонные переговоры и договорились о двусторонней встрече в ближайшее время. Позже глава МИД южноамериканской республики Мауро Виэйра и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Вашингтоне, стороны обсудили возможный пересмотр Белым домом действующих в отношении Бразилии тарифов.