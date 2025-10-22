Эмир Катара обсудил с Эрдоганом сотрудничество в обороне и энергетике

Также стороны рассмотрели ключевые региональные и международные вопросы, включая ситуацию в секторе Газа

ДОХА, 22 октября. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося в Дохе заседания высшего стратегического комитета двух стран обсудили сотрудничество в сфере обороны, инвестиций и энергетики, а также затронули ситуацию в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канцелярии главы арабского государства.

"В ходе заседания стороны обсудили пути укрепления и развития стратегического сотрудничества в различных областях, особенно в сфере обороны, торговли, инвестиций, энергетики и информационных технологий. Также были рассмотрены ключевые региональные и международные вопросы, включая ситуацию в секторе Газа и на оккупированных палестинских территориях, в частности усилия по сохранению режима прекращения огня, поддержанию мира и обеспечению доступа гуманитарной помощи в сектор", - говориться в документе.

Эрдоган прибыл в Катар 21 октября вечером в рамках турне по странам Персидского залива, в ходе которого он уже посетил Кувейт и намерен совершить визит в Оман.