Силы безопасности Сирии проводят операцию в лагере бывших наемников в Идлибе

Спецподразделения страны разыскивают террориста, похитившего мирных граждан, рассказал начальник регионального управления МВД Гассан Бакир

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 22 октября. /ТАСС/. Спецподразделения сил безопасности переходного правительства Сирии окружили лагерь бывших наемников из числа французских граждан в северо-западной провинции Идлиб. Как сообщил агентству SANA начальник регионального управления МВД генерал-майор Гассан Бакир, проводится операция с целью поимки опасного террориста, похитившего мирных граждан.

"Перекрыты все дороги, ведущие в лагерь "Верден", на въездах установлены блокпосты, - отметил он. - Разыскиваемый преступник и члены его банды отказались сложить оружие и сдаться властям, они используют местных жителей в качестве живого щита, что сковывает действия силовиков".

По сведениям генерала, за помощью к правоохранительным органам обратились местные жители, которые страдают от преследований бывших наемников. "Нашим главным приоритетом является защита мирных граждан и обеспечение соблюдения закона, - подчеркнул Бакир. - Стабильность в районе, где орудуют криминальные группы, будет восстановлена в ближайшие часы".

Как передал телеканал Sham TV, бывшие боевики, окруженные в Идлибе, направили в свою очередь послание временному президенту республики Ахмеду аш-Шараа, потребовав от него вмешаться в события и прекратить начатую против них операцию. В тексте указывается, что любая попытка арестовать членов бывшей французской бригады, которая входила в состав распущенной ныне группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ), вызовет недовольство сторонников джихада.

В декабре 2024 года ХТШ сыграла ведущую роль в наступлении вооруженной оппозиции, которое привело к свержению бывшего президента Башара Асада. Лидер ХТШ стал временным президентом арабской республики, а группировка заявила о своем самороспуске. Ее представители играют ведущую роль в силовом и административном аппарате нынешней Сирии.