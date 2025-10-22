Гуцериев выиграл иск об отмене против него санкций ЕС

Постановление суда может не привести к автоматической отмене ограничений против бизнесмена

Редакция сайта ТАСС

Михаил Гуцериев © Сергей Бобылев/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Гуцериев выиграл в Суде ЕС иск по отмене в отношении него санкций Евросоюза за 2024 год. Об этом говорится в постановлении суда ЕС.

"Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года", - говорится в документе.

Проблема в том, что после этого решения Совет ЕС уже дважды принимал новые аналогичные решения о продлении этого санкционного режима. Поэтому постановление суда может не привести к автоматической отмене санкций против бизнесмена.

Подобная схема была уже многократно опробована Советом ЕС по различным проигранным Брюсселем санкционным искам, что фактически позволяет институтам ЕС уходить от исполнения решений суда ЕС об отмене санкций.