TV4: Швеция планирует продать Украине 120 истребителей JAS 39 Gripen E

Самолет оснащен более мощным, чем предыдущие версии, двигателем, имеет большую дальность полета и усовершенствованные радар и электронное оборудование

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 22 октября. /ТАСС/. Швеция намерена продать Украине большую партию истребителей JAS 39 Gripen E. Об этом сообщил телеканал TV4, уточнив, что речь идет о 120 самолетах.

JAS 39 Gripen E - новейшая версия шведского истребителя, разработанная компанией SААВ. Эта модель оснащена более мощным, чем предыдущие версии, двигателем, имеет большую дальность полета и усовершенствованные радар и электронное оборудование.

В среду в шведском городе Линчёпинг ожидается встреча премьер-министра Ульфа Кристерссона и Владимира Зеленского. В ходе переговоров будет обсуждаться углубление оборонного сотрудничества. По итогам встречи будет объявлена "новость в сфере экспорта продукции военного назначения", сообщила канцелярия правительства Швеции.

В городе Линчёпинг в 200 км от Стокгольма находятся производственные мощности военно-промышленного концерна SAAB.