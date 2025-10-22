Гросу и Стояногло претендуют на пост спикера нового парламента Молдавии

Голосование по кандидатуре будет тайным

КИШИНЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Кандидатуры лидера правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игоря Гросу и экс-генпрокурора Александра Стояногло, который представляет оппозиционный проевропейский блок партий "Альтернатива", выдвинуты на должность председателя избранного в сентябре парламента Молдавии. Об этом сообщила глава специальной комиссии по выборам спикера Вероника Рошка после прошедшего 22 октября первого заседания законодательного собрания.

"На выборах председателя парламента зарегистрированы два кандидата - лидер партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу и представитель блока «Альтернатива», бывший генеральный прокурор Александр Стояногло", - сказала Рошка. Согласно закону о регламенте парламента, спикер избирается на срок полномочий парламента тайным голосованием, при этом каждая фракция имеет право выдвинуть только одного кандидата.

В ходе учредительного заседания поддерживающая президента страны Майю Санду ПДС заявила о формировании большинства из 55 депутатов в 101-местном парламенте. Об уходе в оппозицию заявили фракции Партии социалистов Республики Молдова (17 депутатов), Партии коммунистов РМ (8 депутатов), блока "Альтернатива" (8 депутатов), "Нашей партии" (6 депутатов), партии "Демократия дома" (6 депутатов).