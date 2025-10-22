RTL: охраняющим Саркози в тюрьме полицейским разрешили носить оружие

Обычно в пенитенциарных учреждениях это могут делать только надзиратели

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Охраняющим экс-президента Франции Николя Саркози в тюрьме сотрудникам спецподразделения французской полиции SLDP разрешено носить оружие, хотя обычно в пенитенциарных учреждениях это позволено только надзирателям. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Охранникам Саркози разрешено иметь при себе оружие во всех помещениях тюрьмы, уточняет RTL.

По ее данным, экс-президента охраняют две группы полицейских, одна работает ночью, другая днем. Каждая смена длится 12 часов. Ночью сотрудники спецподразделения SLDP, ответственного за охрану первых лиц государства, занимают две соседних камеры, днем - только одну.

Некоторые из сотрудников подразделения обеспечивают безопасность Саркози еще с 2002 года, когда он занял пост министра внутренних дел Франции. В тюрьме они сопровождают Саркози повсюду, в том числе и в комнате для свиданий.

Ранее официальный представитель правительства, министр-делегат Мод Брежон подтвердила информацию телеканала TF1, сообщившего, что Саркози охраняют полицейские из спецподразделения SLDP.

"Речь идет о заключенном, которому необходимы особые условия безопасности", - указала она. По ее словам, конкретные риски пребывания Саркози в тюрьме Санте оценивает министерство юстиции, в ведении которого находятся пенитенциарные учреждения.

70-летний бывший президент Франции, занимавший этот пост в 2007-2012 годы, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.