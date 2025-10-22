Сийярто: Зеленский не кажется самостоятельным политиком

Его появления в США в сопровождении европейских лидеров показывают, что он, вероятно, не может сам принимать решения, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Появление Владимира Зеленского в США в окружении европейских политиков показывает, что он не может самостоятельно принимать решения по поводу урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся с визитом в Вашингтоне.

В ходе интервью консервативному телеканалу One America News главу венгерского МИД спросили, стал ли, с его точки зрения, Зеленский более самостоятельным деятелем или он по-прежнему вынужден следовать указаниям руководства Евросоюза. "Его появления в США в сопровождении европейских лидеров показывают, что он, вероятно, не может самостоятельно принимать решения", - ответил Сийярто.

Многие европейские политики, сказал он, не заинтересованы в проведении новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и пытаются ее сорвать. По словам министра, "это происходит по двум причинам". Во-первых, российско-американский саммит в Будапеште покажет, что изолирована не Венгрия, как утверждают некоторые, а Евросоюз, который не участвует в переговорах. Во-вторых, некоторые политики в ЕС открыто выступают за продолжение военных действий на Украине, пояснил глава МИД.

По его мнению, эти люди по-прежнему мешают Трампу вести переговоры с Россией об украинском урегулировании. "Если бы европейские политики не препятствовали его мирным усилиям, мир мог бы вернуться в Центральную и Восточную Европу. К сожалению, западноевропейские политики не заинтересованы в мире. Они принимают решения, которые еще больше углубляют конфликт и создают серьезный риск эскалации", - сказал Сийярто.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту. Дата возможного саммита пока не установлена.