Страны Северной Европы договорились о совместных закупках БПЛА

По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, совместные закупки увеличивают производительные мощности и дают возможность более выгодно приобретать оборудование

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 22 октября. /ТАСС/. Представители Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции договорились о совместных закупках беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба финского министерства обороны.

"Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция планируют совместно закупать беспилотные летательные аппараты и иное оборудование, связанное с ними. Соответствующее соглашение было подписано в Хельсинки", - говорится в сообщении финского оборонного ведомства.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, совместные закупки увеличивают производительные мощности предприятий и дают возможность странам более выгодно приобретать оборудование. Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в области проектирования и разработки технологий, а также проведение обучающих мероприятий и обмен информацией в данной сфере.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит немедленные меры по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы. Проект "стены дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.