Правительство Швейцарии отказалось запрещать хиджабы в государственных школах

В Национальном совете страны подчеркнули, что федеральные власти считают одной из своих задач обеспечение нейтральности государства

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Национальный совет Швейцарии решил не запрещать ученицам государственных школ ношение хиджабов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Парламент страны ранее направил в правительство запрос об изучении возможности запрета ношения головных платков школьницами моложе 16 лет. В частности, парламентариев интересовало, может ли такой запрет "гарантировать всем девочкам участие в занятиях физкультурой".

В правительстве Швейцарии пришли к выводу, что "с юридической точки зрения участие всех девочек в занятиях, в том числе фузкультурой и плаванием, гарантированы". Также в Национальном совете подчеркнули, что федеральные власти считают одной из своих задач обеспечение нейтральности государства, в том числе государственных школ, в отношении религиозных символов. "По этим причинам Национальный отвергает общий запрет на ношение детьми платков в государственных школах", - говорится в пресс-релизе.

В правительстве также добавили, что "в любом случае в свободном обществе предписания относительно внешнего вида могут вводиться только в ограниченной манере". В своем заключении правительство также напомнило, что вопросы школьного образования, а также нормы, регулирующие отношения церкви и государства, находятся в ведении кантонов. Региональные власти ранее уже принимали схожие запреты, но Федеральный суд в 2015 году постановил, что общий запрет ношения детьми головных платков в государственных школах противоречит Конституции Швейцарии.

Запрос правительству в 2022 году направила депутат от партии "Центр" Марианне Биндер-Келлер. В нем она выразила мнение, что дети в школах должны "расти в условиях свободы, без головных платков". По ее мнению, ношение хиджабов представляет собой дискриминацию в отношении девочек-мусульманок и этому предмету одежды не должно быть места в школах.