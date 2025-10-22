В Аргентине заявили, что фокус Милея на США сужает возможности для страны

Депутат Марсела Пагано отметила, что Буэнос-Айрес не может мыслить себя сателлитом одной конкретной державы

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 октября. /ТАСС/. Концентрация внешней политики Аргентины на Соединенных Штатах, выбранная президентом Хавьером Милеем, ограничивает пространство для стратегического маневра страны. Такое мнение выразила ТАСС депутат Марсела Пагано, возглавляющая группу дружбы с Россией в нижней палате парламента Аргентины.

"Правительство заявило о своем желании стать безусловным союзником США. Эта установка понятна, если смотреть с точки зрения идеологии, но она сокращает пространство для стратегического маневра в мире, который становится все более многополярным. Аргентина, учитывая ее историю и геополитическое положение, не может мыслить себя сателлитом одной конкретной державы", - сказала она.

По словам Пагано, внешняя политика страны всегда колебалась между стремлением к автономии и соблазном подчиниться сильному, однако наибольших успехов Аргентина добивалась, "когда умела балансировать между Востоком и Западом - Вашингтоном, Брюсселем, Москвой и Пекином". "Сведение внешней политики к единственному центру силы означает отказ от стратегических возможностей. Россия является значимым игроком в энергетике, технологиях и науке. Поддерживать открытым этот канал не значит ставить под сомнения союз с другими, это значит проводить государственную политику, основанную не на сиюминутных интересах", - считает депутат.

Милей неоднократно говорил, что считает приоритетными партнерами Аргентины либеральные демократии и страны Запада, особенно США и Израиль. 14 октября он встретился в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом, который заявил, что был бы очень недоволен сотрудничеством Буэнос-Айреса и Пекина в военной сфере. Министр финансов США Скотт Бессент в свою очередь уточнил, что Соединенные Штаты не хотят видеть в Аргентине "порты, военные базы и радарные станции", связанные с Китаем.

Перед поездкой в Вашингтон Милей подтвердил, что правительство его страны обсуждает с США возможные формы финансовой помощи для погашения задолженностей.