Торгпред Грир: США держат окно для встречи Трампа и Си Цзиньпина

Американский представитель на торговых переговорах отметил, что решение о саммите должно приниматься на обоюдной основе

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир © Tom Williams/ CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа оставляет свободным место в расписании американского лидера под встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир.

Ранее американский президент заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, который будет проходить с 31 октября по 1 ноября в Республике Корея. "Если это [встреча] произойдет, то место в расписании для этого есть. Безусловно, решение о встрече председателя Си [Цзиньпина] и президента должно приниматься на обоюдной основе, - сказал Грир в интервью телекомпании CNBC​​​​​​. - Полагаю, что есть смысл провести переговоры".

Грир указал, что в случае встречи лидеров США и Китая одной из тем станет закупка КНР американской сельскохозяйственной продукции, в частности соевых бобов и сорго. "Очевидно, что президент [Трамп] поднимет этот вопрос", - указал он.