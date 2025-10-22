Лидер "Воплей Видоплясова" Скрипка призвал к военному перевороту на Украине

По мнению музыканта, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр мог бы стать одним из тех, кто сумел бы руководить страной

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Лидер украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка призвал к военному перевороту на Украине.

"Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все", - приводит его слова издание "Обозреватель".

Вокалист считает, что командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр мог бы стать одним из тех, кто сумел бы руководить страной.

Обычно же, по мнению музыканта, к власти на Украине приходят популисты, обещаниям которых люди верят, но потом эти обещания не выполняются.