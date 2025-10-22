Реклама на ТАСС
Пашинян опроверг причастность к аресту оппозиционного мэра Гюмри

Премьер-министр Армении сказал, что Вардана Гукасяна задержали из-за "мыслей и действий"
13:18
обновлено 14:06

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

ЕРЕВАН, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей непричастности к аресту оппозиционного мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна по обвинению во взяточничестве.

"Говорят, Вардан Гукасян <...> был задержан из-за своих мыслей и действий. При чем тут мои мысли? Мои мысли могут быть использованы против меня. Как мои мысли могут быть использованы против других?" - сказал Пашинян в ходе вопросов и ответов правительству в парламенте Армении. Трансляцию выступления вели местные телеканалы

При этом Пашинян отметил, что не может дать оценку событиям в Гюмри.

20 октября утром силовики пришли с обысками в мэрию Гюмри. Позже Антикоррупционный комитет Армении сообщил о задержании восьми лиц, в том числе Гукасяна, в рамках расследования дела о взяточничестве. Последний по решению суда арестован на два месяца. Несколько тысяч граждан пришли к муниципалитету, чтобы воспрепятствовать задержанию главы города. Гукасян был избран мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении. Его избрание неоднократно подвергалось критике со стороны Пашиняна, который указывал на необходимость "решения этого вопроса". 

