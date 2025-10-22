Сийярто: Венгрия начинает переговоры с США о поставках ядерного топлива для АЭС

Глава МИД Венгрии считает, что это должно стать "очень серьезным шагом в развитии венгерско-американского сотрудничества"

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Будапешт начинает переговоры с Вашингтоном о поставках американского ядерного топлива на АЭС в Пакше в дополнение к российскому, которое поставляет госкорпорация "Росатом". Об этом заявил находящийся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что в Пакше действует атомная электростанция, построенная советскими специалистами еще в 1980-е годы, и одновременно идет сооружение новой АЭС "Пакш-2". "Потребуется больше ядерного топлива", - пояснил глава МИД в интервью венгерскому телеканалу М1.

"Поэтому в дополнение к сохраняющимся отношениям с российскими поставщиками мы начнем переговоры о возможности поставок ядерного топлива из Соединенных Штатов", - сказал Сийярто. Он считает, что это должно стать "очень серьезным шагом в развитии венгерско-американского сотрудничества" в области ядерной энергетики.

В то же время министр подчеркнул, что диверсификация поставок ядерного топлива в Пакш "не означает отказа от существующих отношений с поставщиками" из Росатома. "В дополнение к существующим отношениям с Россией по поставкам мы начинаем переговоры о покупке ядерного топлива у Соединенных Штатов, чтобы безопасно обслуживать наш возросший ядерный потенциал", - добавил глава МИД.

О топливе для АЭС в Пакше

Ранее правительство Венгрии и компания, управляющая АЭС в Пакше, уже проводили консультации с американской корпорацией Westinghouse о поставках ядерных тепловыделяющих элементов на венгерскую станцию для замещения российского ядерного топлива.

Топливо на АЭС в Пакше поставляет компания "ТВЭЛ" из структуры Росатома. Однако возможность использования там альтернативного ядерного топлива вместо российского законодательно закреплена в Венгрии. Правительство считает, что с учетом продолжающихся попыток введения Евросоюзом санкций против Росатома необходимо подстраховаться и предусмотреть варианты замены топлива из РФ.

В октябре прошлого года французская компания Framatome и подразделение венгерской энергетической корпорации MVM, управляющее АЭС в Пакше, подписали коммерческий контракт. В соответствии с ним венгерская станция начнет получать с 2027 года топливные стержни, которые будут изготавливаться на предприятии, созданном французской компанией совместно с Росатомом. Минэнерго Венгрии назвало договоренность "важным шагом с точки зрения безопасности поставок".

Предполагается, что четыре энергоблока станции в Пакше, оснащенные реакторами ВВЭР-440, проработают как минимум до 2052-2057 годов. Одновременно в Пакше идет строительство второй очереди АЭС - станции "Пакш-2", на которой будут действовать пятый и шестой энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200, сооружаемые по проекту Росатома. Она должна вступить в строй в начале 2030-х годов.