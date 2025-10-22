Турция намерена развивать сотрудничество с Катаром в военной сфере

Стратегическое партнерство между сторонами вносит серьезный вклад в региональную и глобальную стабильность, указал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Владимир Смирнов/ ТАСС

СТАМБУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Турция нацелена на дальнейшее развитие сотрудничества с Катаром в военной и военно-технической областях, а также в энергетике. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в рамках состоявшегося визита в эмират.

"На встрече были обсуждены двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил о стремлении к дальнейшему развитию отношений между Турцией и Катаром во многих областях, включая военную, оборонную промышленность, энергетику, торговлю и инвестиции", - говорится в сообщении департамента коммуникаций турецкого лидера по итогам визита.

Эрдоган также заявил, что стратегическое партнерство между Турцией и Катаром вносит серьезный вклад в региональную и глобальную стабильность.

Говоря о ситуации в секторе Газа, президент Турции отметил, что только двухгосударственное решение является единственным выходом из палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что его страна продолжит работу в этом направлении.

По словам Эрдогана, Турция будет поддерживать процесс восстановления Сирии и в этом контексте взаимодействовать с Катаром в таких областях, как энергетика, транспорт и гуманитарная помощь.

Президент Турции посетил Катар в рамках турне по странам Персидского залива. 22 октября во второй половине дня он прибыл в Оман.