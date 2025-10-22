Рубио 23 октября прибудет в Израиль

Госсекретарь США 24 октября встретится с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио 23 октября прибудет в Израиль с визитом, а на следующий день у него запланированы переговоры с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

"Госсекретарь Рубио вновь посетит Израиль на этой неделе. Он прилетит [в Израиль] в четверг, а его встреча с Нетаньяху планируется на пятницу", - сказала она.

Газета The Jerusalem Post отмечает, что в Израиль 21 октября прибыл с визитом вице-президент США Джей Ди Вэнс, а с начала текущей недели в еврейском государстве находятся спецпосланник президента США Дональда Трампа - Стивен Уиткофф - и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. Усилия американских представителей направлены на поддержание прекращения огня в секторе Газа.

9 октября Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе вступило в силу 10 октября.