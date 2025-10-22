Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроекты об аннексии поселений

Речь идет о населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Кнессет (парламент Израиля) утвердил в предварительном чтении два представленных депутатами законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба израильского парламента.

"В предварительном чтении одобрен законопроект о распространении суверенитета Государства Израиль на территории Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС). 25 депутатов поддержали законопроект против высказались 24", - говорится в заявлении. В пресс-службе пояснили, что законопроект, "предложенный депутатом Кнессета Ави Маозом", "предполагает распространение юрисдикции, управления и суверенитета Государства Израиль на все районы поселений в Иудее и Самарии".

Кроме того, Кнессет утвердил в предварительном чтении предложение депутата от оппозиции Авигдора Либермана о распространении израильского суверенитета на крупное еврейское поселение Маале-Адумим на Западном берегу. "Пленум Кнессета одобрил в предварительном чтении законопроект "Распространение суверенитета на Маале-Адумим". 32 депутата поддержали законопроект, 9 выступили против", - говорится в заявлении парламентской пресс-службы. Оба документа теперь будут переданы на согласование в парламентскую комиссию по иностранным делам и безопасности.

Министр образования Израиля Йоав Киш, комментируя законопроекты от имени правительства в ходе заседания парламента, отметил, что "суверенитет достигается не через законопроекты от оппозиции". По его словам, "время законодательства об [израильском] суверенитете [на Западном берегу реки Иордан] придет", а действующее правительство Биньямина Нетаньяху "приведет к суверенитету вместе со своими американскими партнерами".

23 июля Кнессет принял декларацию с призывом к правительству Израиля распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан. Тогда 71 из 120 депутатов Кнессета проголосовали за эту декларативную резолюцию, 13 высказались против.