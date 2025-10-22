ТАСС: Эстония продлила запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией

Ограничение будет действовать до 19 ноября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Власти Эстонии продлили на четыре недели запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией на высоте до 1 км. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерской службе, отвечающей за авиационный трафик над страной.

Изначально запрет был введен 19 сентября, затем продлен до 30 сентября, а позднее еще раз продлен до 23 октября и действовал в вечерние и ночные часы. "Теперь запрет продлен до 19 ноября: всем воздушным судам, включая беспилотные, запрещено находиться в данных районах без специального разрешения полиции или пограничной службы", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что время действия запрета изменилось. Так, в период до 25 октября он действует с 04:00 до 17:00 по всемирному времени (с 07:00 до 20:00 мск), а с 26 октября по 19 ноября - с 05:00 до 18:00 по всемирному времени (с 08:00 до 21:00 мск). "Ограничение не распространяется на полеты беспилотников, принадлежащих органам полиции или пограничной службы на высоте чуть более 100 м", - подчеркнул собеседник агентства. Он заметил, что диспетчерские службы довели эту информацию до сведения всех пользователей воздушного пространства страны.