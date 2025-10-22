Суд ООН обязал Израиль допустить БАПОР к оказанию помощи жителям Газы

Еврейское государство не направляло делегацию на слушания, заявив о "предвзятости процесса"

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 22 октября. /ТАСС/. Международный суд ООН постановил, что Израиль должен обеспечить допуск Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) к оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа. Об этом заявил председатель суда Юдзи Ивасава.

"Израиль обязан согласиться и содействовать осуществлению программ помощи, предоставляемых ООН и ее структурами, включая БАПОР", - подчеркнул он, зачитывая консультативное заключение в ходе заседания суда.

Слушания по вопросу правовых обязательствах Израиля в отношении деятельности ООН на палестинских территориях, по итогам которых вынесено заключение, проводились в суде с 28 апреля по 2 мая. Израиль не направлял делегацию на слушания, заявив о "предвзятости процесса".