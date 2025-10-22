Великобритания назначила нового посла на Украине

Должность занял Нил Кромптон

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Дипломат Нил Кромптон назначен новым послом Великобритании на Украине. Как говорится в сообщении на сайте британского правительства, он приступит к исполнению своих обязанностей в ближайшие дни.

"Господин Нил Кромптон, командор ордена Британской империи, был назначен послом Его Величества на Украине. Он приступит к исполнению своих обязанностей в октябре 2025 года. Ранее Нил был послом в Королевстве Саудовская Аравия с 2020 года по 2025 год", - сказано в нем.

В заявлении подчеркивается, что до этого Кромптон был директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Великобритании с 2015 года по 2019 год.

"Нил начал работать в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития в 1995 году в качестве старшего научного сотрудника в отделе Ближнего Востока и Северной Африки", - сказано в сообщении.

В должности посла Соединенного Королевства на Украине Кромптон сменил Мартина Харриса, который возглавлял британский дипломатический корпус в Киеве с сентября 2023 года.