La Nacion: глава МИД Аргентины подал в отставку после встречи Милея и Трампа

По данным газеты, Херардо Вертейн принял решение после критики организации встречи

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Аргентины Херардо Вертейн подал в отставку после критики того, как была организована встреча президента страны Хавьера Милея и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщила газета La Nacion.

По ее данным, Вертейн сообщил о своем решении Милею. Официально об отставке пока не объявлено.

Как сообщают источники издания в МИД, глава ведомства устал от критики в соцсетях со стороны пользователей, которых связывают с советником Милея Сантьяго Капуто, отвечающим за медийную стратегию главы государства. Вертейна обвиняли в том, что он несет ответственность за негативную реакцию рынков на встречу Милея и Трампа, которая прошла в Вашингтоне 14 октября.

На встрече в Белом доме Трамп заявил, что поддержка Аргентины со стороны США зависит от результатов выборов, и если "Милей проиграет, то [власти США] не будут щедры с Аргентиной". При этом об ожидаемом торговом соглашении в Вашингтоне объявлено не было. После встречи котировки акций аргентинских компаний показали падение.

Перед вылетом в Вашингтон Милей заявил, что правительство страны обсуждает с США возможные формы финансовой помощи для погашения задолженностей. В последние недели южноамериканская страна столкнулась с ростом странового риска и курса доллара. Падение стоимости песо ускорилось после прошедших 7 сентября выборов в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, на которых правящая партия "Свобода наступает" заняла второе место, отстав от оппозиционной коалиции "Сила родины" более чем на 10 процентных пунктов. Голосованию было уделено повышенное внимание из-за парламентских выборов 26 октября.