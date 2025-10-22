ВС США в Тихом океане ударили по лодке, якобы перевозившей наркотики

На борту лодки находились два или три человека, которые, вероятно, погибли

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Американские вооруженные силы нанесли в Тихом океане удар по очередной лодке, якобы использовавшейся для доставки наркотиков в США. Об этом сообщила со ссылкой на источники телекомпания CBS.

По ее данным, на борту лодки находились два или три человека, они, вероятно, погибли. Телекомпания подчеркивает, что это уже восьмая лодка, уничтоженная ВС США под предлогом борьбы с наркотрафиком, при этом ранее удары наносились в южной части Карибского бассейна.

Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по версии Соединенных Штатов, с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом республики Николасом Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.