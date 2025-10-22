В Венгрии назвали шокирующим заявление Сикорского о подрыве нефтепровода

Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьера Золтан Ковач заявил, что это самый вопиющий пример разжигания войны

Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач © AP Photo/ Thibault Camus

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Венгерское правительство назвало шокирующим и безответственным заявление главы польского МИД Радослава Сикорского по поводу нефтепровода "Дружба". В соцсети Х он выразил надежду, что украинским военным удастся вывести из строя эту магистраль, по которой Венгрия получает нефть из России.

"Шокирующее заявление министра иностранных дел Польши! Радослав Сикорский надеется, что украинцы взорвут нефтепровод "Дружба", который обеспечивает Венгрию энергией. Это самый вопиющий пример разжигания войны!" - написал госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Представитель венгерского правительства отметил, что из-за этого "безответственного заявления историческая польско-венгерская дружба и энергетическая безопасность Венгрии оказались под угрозой". "Взрыв нефтепровода не приблизит нас к миру, а приведет к эскалации войны. Мы этого не допустим!" - предупредил Ковач.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно отмечал, что Сикорский относится к числу "самых провоенных политиков в Европе". Венгрия осудила позицию Сикорского, не скрывавшего своего удовлетворения в связи с тем, что польский суд отказался выдать Германии украинца, подозреваемого в диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".