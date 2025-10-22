Лидер "Экологистов" Марин Тонделье будет баллотироваться в президенты Франции

Глава левой партии намерена развивать социальную и солидарную экономику с тем, чтобы "потеснить капитализм"

Редакция сайта ТАСС

Глава левой партии "Экологисты" Марин Тонделье © Raphael Lafargue/ ABACAPRESS via Reuters connect

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Глава левой партии "Экологисты" Марин Тонделье будет участвовать в президентских выборах 2027 года.

"Я официально выдвигаю свою кандидатуру в президенты", - заявила она в интервью журналу Nouvel Obs.

По словам Тонделье, она намерена развивать социальную и солидарную экономику с тем, чтобы "потеснить капитализм", который она считает "токсичным и несовместимым с природными ресурсами".

Тонделье, которой в августе исполнилось 39 лет, заявила, что происходит из шахтерского региона Па-де-Кале, и поэтому готова к ожесточенной предвыборной схватке. "Я не могу мириться с разрушением Франции", - сказала Тонделье. Она считает, что народная поддержка "Экологистов" является масштабной.

О своих планах участвовать в споре за Елисейский дворец ранее, в частности, заявили лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, бывший премьер-министр, глава центристской партии "Горизонты" Эдуар Филипп и основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Действующий президент Эмманюэль Макрон не может баллотироваться в президенты на третий срок.