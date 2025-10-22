Пентагон сформировал новый пресс-пул из представителей независимых СМИ

По словам помощника главы ведомства Шона Парнелла, американцы "в основном перестали потреблять новости через призму активистов, маскирующихся под журналистов"

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Военное министерство США сформировало новый журналистский корпус из представителей так называемых новых и независимых СМИ. Об этом говорится в заявлении, которое разместил в X помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

По его словам, "новое поколение" пресс-пула военного ведомства составят "более 60 журналистов, представляющих широкий спектр новых СМИ, а также независимые журналисты, подписавшие обновленные правила аккредитации". "Прежний пресс-пул состоял из 26 журналистов 18 СМИ, которые предпочли не принимать правила аккредитации военного министерства", - подчеркнул Парнелл. Критикуя крупные американские СМИ, отказавшиеся принимать правила аккредитации, Парнелл заявил, что американцы "в основном перестали потреблять новости через призму активистов, маскирующихся под журналистов".

16 октября агентство Associated Press сообщило, что несколько десятков журналистов приняли решение сдать пропуска в военное ведомство США из-за ограничений по отношению к СМИ, недавно введенных шефом Пентагона Питом Хегсетом.

10 октября The New York Times назвала действия Хегсета "беспрецедентно враждебными" по отношению к средствам массовой информации, поскольку, по утверждению газеты, под его руководством Пентагон лишил крупные национальные СМИ мест для работы, предоставив их консервативным изданиям, ограничил возможность репортеров свободно перемещаться по коридорам ведомства и ввел новые жесткие правила, которые могут привести к отзыву пресс-карт.